"Артемсоль" увеличила производство в первом полугодии на 25%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

"Если проанализировать выпуск продукции по всему ассортименту за указанный период, то уровень объема производства соли фасованной по сравнению с прошлым годом уменьшился до 79,7 тыс. тонн, что на 2,7% меньше чем в прошлом году; йодированной соли – 26,1 тыс. тонн, (что на 11,5% меньше); производство солебрикетов – 6,1 тыс. тонн (что на 16,4% меньше)", – сказано в сообщении.

В то же время увеличился выпуск соли, затаренной в МКР – 36,9 тыс. тонн (на 49,4% больше, в сравнении с 2018 годом), затаренной в мешки – 91,6 тыс. тонн (на 5,9% больше) и соляных блоков – 1,4 тыс. тонн (на 7,7% больше).

По сравнению с прошлым годом на 46,7% или на 66,9 тыс. тонн выросло производство соли без упаковки. За 6 месяцев 2019 года этой продукции добыто 210,3 тыс. тонн, что составляет 19,6% от общего объема производства.

С начала 2019 года ГП "Артемсоль" экспортировало свою продукцию в 15 стран. Доля экспортных поставок составила 629,9 тыс. тонн (58,8%) от общего объема реализации. Основными торговыми партнерами предприятия в европейских странах остаются Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Грузия, Австрия, Сербия и другие.

Как сообщалось, государственное предприятие "Артемсоль" по итогам 2018 добыло, переработало и отгрузило потребителям 2,1 миллиона тонн соли, что на 22,4% превышает аналогичный показатель 2017 года.

ГП "Артемсоль" - одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в г. Соледар (Донецкая область). Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram