"Фармак" выиграл суд за торговую марку "Корвалол" у компании "Здоровье"

Решение Верховного Суда означает, что препарат "Корвалол-Здоровье" выпускаться не будет, поскольку суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать такое обозначение, передает БизнесЦензор со ссылкой на delo.ua.

Суд также отклонил кассационную жалобу ООО "ФК "Здоровье" и оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанции.

Решением суда первой инстанции, которое было оставлено в силе Северным апелляционным хозяйственным судом, был отменен приказ Министерства здравоохранения о регистрации лекарственного средства "Корвалол-Здоровье", а само министерство суд обязал исключить "Корвалол-Здоровье" из Государственного реестра лекарственных средств и запретить ООО "ФК "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье".

Таким образом "Фармак" выиграл судебное дело, аналогичное тому, которое сейчас на рассмотрении в Верховном суде (касается спора с фармкомпанией "Дарница").

Как сообщалось, "Корвалол Corvalolum" считается хорошо известным обозначением. Большая Палата Верховного Суда направила дело о споре за хорошо известную ТМ "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции, частично удовлетворив кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и ПАО "Фармак", отменив постановление Апелляционного суда и решение суда первой инстанции.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховный суд направил дело в отношении хорошо известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

В июле 2017 года апелляционная палата Минэкономразвития признала хорошо известной в Украине принадлежащую ПАО "Фармак" торговую марку "Корвалол Corvalolum".

Фармфирма "Дарница" в свою очередь отстаивала право выпускать собственный препарат "Корвалол" и обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение Минэкономразвития недействительным, среди прочего мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты министерства.

Суд первой инстанции отказал фармфирме в удовлетворении иска, однако "Дарница" оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

Как отмечают в компании "Фармак", "исторически обозначение "Корвалол", который выпускается с 1960 года, принадлежит именно "Фармаку", поскольку препарат был создан в 1959 году Киевским химико-фармацевтическим заводом имени Ломоносова, правопреемником которого является ПАО "Фармак".

С 1991 года ПАО "Фармак" — единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

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