Администрация морских портов решила сдать в аренду 180 объектов недвижимости

Объекты находятся в городах расположения филиалов АМПУ – в Бердянске, Белгород-Днестровском, Одессе, Киеве, Измаиле, Черноморскую, Мариуполе, Одессе, Рени, Скадовске, Херсоне и Южном, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Объекты недвижимости, предлагаемые в аренду, условно можно разделить на две категории.

"Первая непосредственно связана с работой портов. В частности, причалы, складские помещения, производственно-погрузочные комплексы и др. Потенциальные арендаторы этого имущества должны будут сохранить целевое назначение использования объектов", – сказано в сообщении.

Вторая категория включает имущество, которое может быть использовано для развития предпринимательской деятельности. К примеру, размещения офисов коммерческих и бюджетных предприятий, учреждений питания, автостоянок, магазинов, в том числе формата дьюти фри.

Кроме того, небольшие площади, предлагаемые потенциальным арендаторам, могут пригодиться для размещения банкоматов или вендинговых автоматов, сетевого оборудования мобильных операторов, рекламных конструкций.

"Целью передачи имущества в аренду является повышение эффективности использования имущества ГП "АМПУ", не задействованного в производственной деятельности предприятия. Прозрачность выбора арендатора и разработки условий будет обеспечивать Фонд государственного имущества", – отмечается в сообщении.

Среди прочего, в перечень вошли помещения морского вокзала в Одессе, части административных зданий, нежилые помещения, склады и прочее.

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