Доля неработающих кредитов в украинских банках продолжила сокращаться, – НБУ

Согласно статистическим данным НБУ, по абсолютному значению объем NPL в мае уменьшился на 1,8%, или на 10,62 млрд грн – до 588,93 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время кредитный портфель банков в мае снизился на 1,5%, или на 17,73 млрд грн, и достиг 1 трлн 148,07 млрд грн.

В частности, доля неработающих кредитов в корпоративном секторе выросла с 54,9% до 55,1%, тогда как по кредитам физлицам сократилась с 42,63% до 41,82%.

По данным НБУ, в общем объеме неработающих кредитов на корпоративный сектор на начало июня этого года приходилось 500,47 млрд грн, на физлиц – 87,38 млрд грн, на межбанк – 1,01 млрд грн и на коммунальный и госсектор – 0,08 млрд грн.

Согласно статистике, по-прежнему, лидерами по доле NPL остаются госбанки, которые улучшили этот показатель в мае с 66,22% до 66,03%, в том числе "Приватбанк", который улучшил показатель с 82,08% до 81,63%. Банки с иностранным капиталом сохранили долю неработающих кредитов в мае на уровне 37,4%, а с частным капиталом увеличили с 21,57% до 21,68%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) заканчивает подготовку регуляторного акта, который обяжет банки создать графики сокращения портфелей неработающих кредитов (NPL).

По данным НБУ, объем неработающих кредитов в банковской системе в апреле сократился на 11,11 млрд грн – до 599,5 млрд грн.

Сокращение портфеля NPL произошло на фоне падение кредитного портфеля на 15,91 млрд грн (до 1165,796 млрд грн), что говорит о том, что банки провели списание части невозвратной задолженности.

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