Генпрокуратура обнаружила связь владельца телеканала Медведчука с российским банком. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"СБУ и ГПУ добыта информация о том, что одна и та же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний – бенефициарных владельцев украинского телеканала "Ньюз Ван" и российского ОАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора", – сообщил Луценко.

По словам генпрокурора, эта информация является окончательной для созыва СНБО и введения санкций против связанного с терроризмом телеканала.

"Санкции в частности предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", – напомнил глава ГПУ.

Напомним, Украина ввела санкции в отношении четырех российских банков, в том числе "Промсвязьбанка", в марте 2019 года. "Промсвязьбанк" в 2018 году был передан в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. "Промсвязьбанку" переходят кредиты находящихся под санкциями предприятий из сферы российского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены в связи с анонсом телемоста с участием российского пропагандистского канала "Россия 24", в рамках которого готовится обращение в суд с предложением арестовать активы телеканала NewsOne.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что попросит президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом.

Напомним, 7 июля руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала "Россия" и украинского канала "NewsOne" телемарафона "Надо поговорить".

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 24" (телемарафон "Надо поговорить") после ряда возмущенных заявлений и анонсов акций протеста возле канала.

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

14 июня нардеп Тарас Козак также стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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