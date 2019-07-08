Данилюк предложил разрешить двойное гражданство

Об этом Данилюк заявил в интервью "ТСН.Тиждень", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что это (двойное гражданство, – ред.) абсолютно искусственное ограничение… Я считаю, это неправильно – иметь только одно гражданство, чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но конечно иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Надо готовиться к тому, что мир глобальный", – считает Данилюк.

При этом секретарь СНБО отметил, что не имеет британского гражданства, несмотря на то, что ранее он длительное время проживал в Лондоне и имел такие планы.

"Когда-то у меня были планы (получить британское гражданство, – ред.). Но в какой-то момент я принял решение, что буду заниматься государственной политикой, поэтому не получал гражданство… Сказал – нет. Это был 2009 год", – рассказал Данилюк.

Секретарь СНБО также заявил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины.

"Не буду врать, что мне это не интересно", – сказал Данилюк, отвечая на вопрос, интересует ли его в перспективе должность главы украинского правительства.

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