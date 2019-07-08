МАУ Коломойского увеличила пассажиропоток на 8%

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

За указанный период авиакомпания перевезла 3,84 млн пассажиров. Доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 49,3%.

За указанный период МАУ выполнила 30 тысяч рейсов, что на 0,2% меньше, чем в 2018 году. В то же время коэффициент занятости пассажирских кресел вырос и достиг 79% по сравнению с 77% в предыдущем году.

Показатель пунктуальности отправления рейсов МАУ за первые 6 месяцев 2019 года составил 83% по сравнению с 77% в 2018 году.

За отчетный период объемы перевозок грузов и почты рейсами МАУ достигли 11 тысяч тонн, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года.

С начала года МАУ открыла два новых регулярных международных рейса: из Киева в Измир и из Херсона в Бургас, а также пополнила свой флот двумя среднемагистральными самолетами Embraer-195.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.