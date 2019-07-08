Нацбанк увеличил скупку валюты в 7 раз

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $40 млн были приобретены путем проведения интервенций по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), еще $281,2 млн НБУ купил путем проведения интервенций по единому курсу.

При этом продажу валюты на межбанке на прошлой неделе НБУ не осуществлял.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $1,96 млрд, а продал – $231,43 млн.

Читайте также: Курс евро впервые за два года опустился ниже 29 грн

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 24 по 27 июня купил на межбанковском валютном рынке $44 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $40,5 млн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram