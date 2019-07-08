Нацкомфинуслуг зафиксировала снижение количества жалоб на страховщиков

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Лидерами по количеству поступивших жалоб, согласно данным комиссии, стали СК "Галицкая" (154, довыплачено 1,31 млн грн), НАСК "Оранта" (148, 3,14 млн грн), СК "Омега" (152, довыплачено 6,04 млн грн), УАСК "АСКА" (107, 3,61 млн грн.)

По информации Нацкомфинуслуг, на указанные компании за отчетный период в целом поступила 561 жалоба. Общий объем выплат страховых возмещений по итогам рассмотрения обращений составил 14,1 млн грн.

В целом общий объем выплат страхового возмещения страховыми компаниями по итогам рассмотрения комиссией обращений за указанный период составил 66,04 млн грн.

Как отмечает Нацкомфинуслуг, обращения поступали от физических и юридических лиц, включая народных депутатов, Кабинет министров, администрацию президента, парламентские комитеты, министерства и ведомства.