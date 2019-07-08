БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
08.07.19 12:51

Нацкомфинуслуг зафиксировала снижение количества жалоб на страховщиков

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в декабре 2018 года – мае 2019 года получила 2,472 тыс. обращений и жалоб на работу страховых компаний, что на 175, или 6,6%, меньше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов.

нацкомфинуслуг

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Лидерами по количеству поступивших жалоб, согласно данным комиссии, стали СК "Галицкая" (154, довыплачено 1,31 млн грн), НАСК "Оранта" (148, 3,14 млн грн), СК "Омега" (152, довыплачено 6,04 млн грн), УАСК "АСКА" (107, 3,61 млн грн.)

По информации Нацкомфинуслуг, на указанные компании за отчетный период в целом поступила 561 жалоба. Общий объем выплат страховых возмещений по итогам рассмотрения обращений составил 14,1 млн грн.

В целом общий объем выплат страхового возмещения страховыми компаниями по итогам рассмотрения комиссией обращений за указанный период составил 66,04 млн грн.

Как отмечает Нацкомфинуслуг, обращения поступали от физических и юридических лиц, включая народных депутатов, Кабинет министров, администрацию президента, парламентские комитеты, министерства и ведомства.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100