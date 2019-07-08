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08.07.19 11:47

Газопровод "Ямал-Европа" остановили на плановый ремонт

Газопровод "Ямал-Европа" полностью остановился на двухдневный плановый ремонт, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Работы на компрессорной станции Мальнов на границе Польши и Германии с полной остановкой транспортировки газа по магистрали продлятся с утра 8 до утра 10 июля.

Кроме того, с 5 по 21 июля на газопроводах КС "Мальнов" также проводятся профилактические работы, из-за чего пропускная способность узла снижена на 31%.

Традиционно в момент остановки одних магистралей растет использование альтернативных. Увеличивается транспортировка газа через Украину по ужгородскому газотранспортному коридору. По данным словацкого оператора Eustream, номинация на понедельник выросла до 165 млн кубометров со 143 млн кубометров в среднем в будние дни прошлой недели.

16 июля начнется двухнедельный ремонт магистрали "Северный поток".

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