"Укрзализныця" запустит пилотный проект по обновлению пригородных поездов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас есть предварительные договоренности с местными властями Запорожской, Днепропетровской областей и Европейским инвестиционным банком", - сообщает "Укрзализныця".

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в этом году планируется начать пилотный проект в Запорожской и Днепропетровской областях совместно с Европейским инвестиционным банком по приобретению новых поездов.

По его словам, около $110 млн будет направлено на приобретение пригородных поездов для этих областей. Также Кравцов рассказал, что "Укрзализныця" планирует восстановить в этом году более 100 поездов электричек.