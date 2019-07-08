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08.07.19 11:06

"Укрзализныця" запустит пилотный проект по обновлению пригородных поездов

АО "Укрзализныця" в этом году планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородного сектора.

укрзализныця

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас есть предварительные договоренности с местными властями Запорожской, Днепропетровской областей и Европейским инвестиционным банком", - сообщает "Укрзализныця".

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в этом году планируется начать пилотный проект в Запорожской и Днепропетровской областях совместно с Европейским инвестиционным банком по приобретению новых поездов.

По его словам, около $110 млн будет направлено на приобретение пригородных поездов для этих областей. Также Кравцов рассказал, что "Укрзализныця" планирует восстановить в этом году более 100 поездов электричек.

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