Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили 61,5 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Национального банка Украины, в целом портфель ОВГЗ сократился на 0,686 млрд грн (на 0,09%) – до 772,93 млрд грн.

Банки Украины сократили объем ОВГЗ на 2,082 млрд грн (на 0,6%) –до 342,05 млрд грн, объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлица и физлица изменили объем ОВГЗ незначительно.

Как сообщалось, на минувшей неделе портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов достиг нового исторического рекорда – 60,12 млрд грн по номиналу, увеличившись по итогам прошедших 2 июля первичных аукционов на 2,71 млрд грн.