В Telegram появились анимированные стикеры

Об этом сообщается в блоге компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.
Пока что доступны несколько стандартных наборов. Однако в блоге отмечается, что пользователи могут сами стать авторами анимированных стикеров.
В сообщении Telegram подчеркивается, что анимированные стикеры весят 20-30 килобайт - в шесть раз меньше, чем фотографии. Для будущих авторов мессенджер опубликовал инструкцию с техническими требованиями.
Впервые пользователи заметили анимированные стикеры в бета-версии приложения на iOS 3 июля. Ранее в мессенджере Telegram появилась возможность создавать геочаты - общедоступные чаты, завязанные на географическом положении их участников.