В Дании разработали систему смарт-управления ветряными электростанциями

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Срок эксплуатации системы 30 лет. Она будет производиться с минимумом деталей, которые изнашиваются за короткие сроки. Благодаря этому техническое обслуживание конструкции не будет требовать лишком больших затрат.

Разработчики спроектировали Mita Pitch так, чтобы ее можно было без проблем внедрить в исходное ПО ветряной электростанции, и она могла работать посредством встроенных алгоритмов анализа с имеющейся информацией. С помощью "умной" системы можно в реальном времени оценить производительность турбин, нагрузку на них, и сводить к минимуму моменты простоя, оптимизируя скорость оборотов ветряных турбин и углы наклона их лопастей.

Еще одним отличием эксплуатационными характеристиками Mita Pitch является ее в способность работать в разных погодных условиях - как на морозе, так и в жару (от -30 С до +60 С). Кроме этого, алюминиевые корпуса конструкции не позволяют морской воде оказывать разрушительное воздействие.

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