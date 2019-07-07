БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
07.07.19 18:19

Великобритания выделит $22 миллиона на борьбу с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует выделить за три года 18 млн фунтов (около $22,5 млн) на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы.

Великобритания выделит $22 миллиона на борьбу с фейковыми новостями

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение британского МИД, передает БизнесЦензор.

Глава дипведомства Джереми Хант считает, что важно создать условия для беспрепятственной работы журналистов.

"Поскольку лишь у 10% населения мира есть доступ к свободным СМИ, фейковые новости и дезинформация продолжают дестабилизировать общественность. На этой конференции моей целью будет договориться с коллегами о том, как защитить свободу СМИ и какую цену должны заплатить те, кто ее нарушает", - сказал Хант в преддверии Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне 10–11 июля.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100