Крупнейшая ветротурбина в мире пройдет тестирование в Великобритании

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Компания поделилась планами создания этой установки еще в марте 2018 года, а коммерческий запуск производства намечен на 2021 год. Ожидается, что Haliade-X станет самой большой ветряной турбиной в мире.

Высота установки составит 260 м, а диаметр ротора будет достигать 220 м. Мощности одной такой турбины хватит чтобы генерировать достаточно чистой электроэнергии для обеспечения потребностей 16 тыс. домашних хозяйств.

Первый опытный образец уже отправился на испытательную площадку в Маасвлакте-Роттердаме, Нидерланды. В январе этого года GE Renewable Energy объявила о подписании соглашения с Future Wind, совместным предприятием Pondera Development и SIF Holding Netherlands, о проведении испытаний турбины Haliade-X сроком на пять лет.

Прототип будет установлен на суше, на территории порта Роттердама, для облегчения доступа и осуществления тестирования.

Ранее в этом месяце, компания GE сообщила, что четыре секции башни были отгружены из порта Севильи и направлены в Нидерланды. Они прибыли на этой неделе одновременно с лопастью турбины, которая была изготовлена на заводе LM Wind Power в Шербуре, Франция.

Поозднее GE Renewable Energy опубликовала новость о том, дополнительные тесты Haliade-X пройдут в Великобритании. В ближайшие месяцы элементы установки будут доставлены с производственных предприятий GE в Сен-Назере и Шербуре (Франция) на испытательную площадку ORE Catapult в городе Блит, что на северо-востоке Англии. После этого ветряк поместят в обстановку максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации, что позволит сократить время, необходимое для диагностики ее эффективности и надежности. Лопасть также будет подвергнута полному спектру испытаний, включая статические тесты и проверку на износостойкость, чтобы продемонстрировать ее способность выдерживать экстремальные ветровые условия, а также смоделировать готовность установки к многолетней эксплуатации в море.

"Мы хотим вывести самую мощную офшорную ветряную турбину на крупнейший в мире рынок морской ветроэнергетики и с помощью наших технологий внести свой вклад в выполнение программы Offshore Wind Sector Deal, которая предусматривает запуск 30 ГВт новых ветровых мощностей к 2030 году, а также поддержать стремление правительства Великобритании сократить выбросы парниковых газов до "полного нуля" к 2050 году", – заявил Джон Лавелл, президент и генеральный директор подразделения GE, занимающегося вопросами офшорной ветроэнергетики.

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