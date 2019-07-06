Shell сообщила о новой остановке нефтепровода "Дружба"

Представитель энергетического концерна Shell 5 июля подтвердил соответствующее сообщение газеты Handelsblatt, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Так же, как и в апреле, в поставляемой из России нефти обнаружена слегка повышенная концентрация органических хлоридов, что может причинить ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов. С поставщиками и оператором нефтепровода "Дружба" ведутся переговоры с целью выяснить причины неполадок, сказал представитель Shell. Одновременно он подчеркнул, что снабжение нефтепродуктами обеспечено.

В то же время советник президента "Транснефти" Игорь Демин 5 июля заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы "Дружба" принимают российскую нефть в соответствии с графиком.

"Мы связались с польскими и немецкими трубопроводными операторами по линии диспетчеризации, они принимают нефть по плану. Нигде отклонений от графика нет", - цитирует агентство Демина.

Поставка нефти-сырца из России осуществляется через гавань Ростока. На заводе PCK в Шведте ежегодно перерабатывается 12 млн тонн нефти в такие продукты, как дизельное топливо, бензин, керосин, сжиженный газ и битум. На предприятии работают 1200 человек. Акционерами PCK являются Rosneft Deutschland, Shell Deutschland и AET. Помимо завода в Шведте, трубопровод "Дружба" поставляет нефть и на нефтеперерабатывающий завод в городе Лёйна в федеральной земле Саксония-Анхальт.

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