Jaguar вложит $1,25 миллиарда в производство электромобилей в Великобритании

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании", - сказано в сообщении.

Фабрика компании в Касл Бромвиче в течение лета будет переоборудована в рамках подготовки к выпуску нового поколения электрических и гибридных моделей Jaguar.

Великобритания сталкивается с препятствиями в попытке привлечь инвестиции в производство электромобилей. Важность этой отрасли растет с переходом производителей на этот вид автомобилей.

Несмотря на то, что спрос на электромобили еще незначителен, власти Великобритании поставили цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов к 2050 году. Это потребует полной электрификации транспортной сети.

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