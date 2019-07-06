USAID представило "Концепцию противодействия враждебному влиянию Кремля"

Об этом сообщается на сайте агентства, где опубликован документ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В документе указывается, что Россия стремится ослабить влияние США в мире и отделить Вашингтон от его союзников и партнеров.

Глава USAID Марк Грин 5 июля представил концепцию представителям G7 в Париже. Среди инструментов влияния России на другие страны он назвал пропаганду через СМИ и социальные сети, экономическое манипулирование в энергетическом секторе, а также финансовую поддержку прокремлевским политическим партиям или антидемократическим кандидатам на выборах.

"CMKI реагирует на авторитарные вызовы, повышая экономическую и демократическую устойчивость целевых стран и работает над смягчением последствий кремлевской агрессии на целый ряд институтов", - сказал Грин.

Так, USAID готов оказывать помощь партнерам в снижении зависимости от российских источников энергии, увеличивать экспорт товаров на западные рынки, наращивать потенциал местных СМИ для предоставления независимых новостных и информационных услуг, поддерживать различные демократические группы гражданского общества.

Ранее Пентагон опубликовал очередной доклад о российской угрозе. В нем говорится, что Россия по-прежнему представляет собой не только военную, но и политико-идеологическую угрозу для западных государств. Москва, по словам авторов, планирует "восстановить имидж великой державы", а затем "представить себя добросовестным партнером и успешным посредником".

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