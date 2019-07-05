Итоги недели: Запуск рынка электроэнергии, новый глава таможни и укрепление гривни

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка превысили $20,6 миллиарда

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составили $20,64 млрд (в эквиваленте), увеличившись в июне на 6,4% или на $1,24 млрд. Как отмечают в НБУ, на увеличение резервов повлияли поступления от размещения евробондов на 1 млрд евро, продажа ОВГЗ на $325,8 млн и 148 млн евро, а также скупка валюты на межбанке.

Курс гривни достиг многомесячного пика

К концу недели официальный курс гривни укрепился выше отметки 26 грн/$ впервые с начала апреля 2018 года и преодолел отметку в 29 грн за евро впервые с мая 2017 года.

Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили 60 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов достиг нового исторического рекорда – 60,12 млрд грн по номиналу, увеличившись по итогам прошедших 2 июля первичных аукционов на 2,71 млрд грн.

Остатки средств на едином счету Казначейства упали в 2,3 раза

По данным Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 июля составил 12,96 млрд грн что на 16,6 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало июня.

В то же время остатки средств правительства на валютных счетах на 1 июля составляли 81,1 млрд грн в эквиваленте или около $3,1 млрд (по курсу НБУ), сообщил Минфин.

Госбюджет за полгода недополучил 4% запланированных доходов, – Минфин

По данным Минфина, доходы госбюджета в первом полугодии составили 506,8 млрд грн, что на 12,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, но на 4,3% меньше росписи.

Меньше ожидаемых оказались поступления от таможни, акциза на сигареты и перечисления прибыли госкомпаний. В то же время поступления от размещения ОВГЗ выросли более чем вдвое и составили 185,6 млрд грн.

"Укрзализныця" разместила евробонды на $500 миллионов

АО "Укрзализныця" разместила 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 8,25%. По словам главы компании Евгения Кравцова, спрос на ценные бумаги в 5 раз превысил предложение.

Нацбанк расширил перечень системно важных банков с трех до 14

Отныне системно важными являются 14 банков: государственные "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", а также "Альфа-банк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Укрсиббанк", "ТАСкомбанк", "Универсал банк", "Кредобанк", "ОТП банк", "Пивденный".

НБУ отменил ограничения для бизнеса на финансирование филиалов за границей

Нацбанк отметил лимит для украинского бизнеса на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений, а также ряд других административных ограничений.

ВЛАСТЬ

Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский уволил замглавы Антимонопольного комитета Андрея Вовка и двух государственных уполномоченных АМКУ – Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.

Зеленский представил нового главу Донецкой областной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации военного прокурора Павла Кириленко. При этом президент подтвердил, что родители и брат Кириленко проживают на подконтрольной боевикам территории.

Кабмин назначил главу новой Таможенной службы

Кабинет министров назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы Государственной таможенной службы, а также утвердил представленную новым главой ведомства Стратегию обновления украинской таможни.

Кабмин запретил отключать электроэнергию крупнейшему поставщику воды на Донбассе

Кабинет министров запретил ограничивать электроснабжение КП "Вода Донбасса" на время проведения операции Объединенных сил. Компания поставляет воду в том числе на подконтрольные боевикам территории, которые за нее не платят.

АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от тарифных пакетов сроком 28 дней

Антимонопольный комитет предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации крупнейшим операторам мобильной связи – "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell – отказаться от установления периода действия тарифных пакетов в 28 дней.

Кабмин разрешил "Укртелекому" Ахметова заменять фиксированную связь мобильной

Кабинет министров утвердил возможность предоставления операторами фиксированной связи услуг с помощью мобильных технологий. Ранее такой эксперимент запустил принадлежащий Ринату Ахметову "Укртелеком", который жалуется на кражи медного кабеля и одновременно сам распродает его на металлолом.

ЭНЕРГЕТИКА

С июля в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии

По данным НКРЭКУ, с 1 июля начали работу все сегменты и функции нового оптового рынка электроэнергии. При этом некоторые компании жалуются на сбои в работе определенных сегментов рынка, а промышленные предприятия указывают на рост цен на электроэнергию после запуска нового рынка на 22%.

При этом уже 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электроэнергии, суд по иску завода Игоря Коломойского приостановил действие тарифов для НЭК "Укрэнерго" на второе полугодие, что не позволит полностью расчитаться с производителями электроэнергии из альтернативных источников.

Кабмин утвердил победителей конкурса на добычу газа на девяти участках

Кабинет министров одобрил обнародованные 1 июля результаты конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по девяти углеводородным участкам. По данным Госгеонедр, отобранные компании обязуются в течение 5 лет инвестировать в разведку и добычу более $430 млн.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як американці та олігархи розділили право на видобуток газу в Україні

Альтернативная энергетика собрала 14% всех платежей за электроэнергию

Доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии во втором квартале выросла до 3,3% (на 1,4 п.п.), а в стоимости всей электроэнергии составила 13,6%, что на 5 п.п. выше показателя первого квартала.

В апреле-июне 2019 года Украина ввела 656 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Нафтогаз" приостановил выплату в госбюджет дивидендов через суд

Окружной административный суд 27 июня по иску НАК "Нафтогаз Украины"остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК выплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год и пояснил отказ выплачивать остальные средства необходимостью финансирования закупки газа на зиму.

Суд Англии заморозил $145 миллионов дивидендов "Газрома" в проекте Nord Stream

"Нафтогаз Украины" сообщил, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК обязал "Газпром" внести $145 млн дивидендов от Nord Stream после их получения на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда. "Нафтогаз" пытается взыкать имущество "Газпрома" в Англии в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Крупнейшие сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшие сети АЗС, начиная со 2 июля, снизили цены на бензин и дизельное топливо в пределах до 1 грн за литр на фоне снижения цен на нефть и укрепления гривни.

Страны ОПЕК договорились продлить ограничение добычи нефти еще на 9 месяцев

Страны ОПЕК и их союзники вне картеля, включая Россию, договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев.

"Укргаздобыча" открыла два новых месторождения

"Укргаздобыча" открыла нефтяное месторождение в Харьковской области с запасами около 130 тыс. тонн и газоконденсатное месторождение в Полтавской области, ресурсная база которого, по предварительным оценкам, составляет более 2,7 млрд кубометров газа.

КОРПОРАЦИИ

Набсовет второй раз за месяц сменил главу "Центрэнерго"

Набсовет государственного ПАО "Центрэнерго" решил уволить с должности и.о. гендиректора назначенного и начале июня Петра Кравца и назначил новым главой компании Владимира Потапенко.

Суд начал банкротство Днепровского металлургического комбината

"Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", объявил о решении суда открыть производство по делу о банкротстве предприятия. Ранее банкротство ДМК анонсировал его совладелец Сергей Тарута, хотя сейчас комбинат контролирует менеджмент Рината Ахметова.

Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря СНБО до марта текущего года, вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов

Игорь Коломойский оценивает свое состояние в $7,5-8 млрд и только $500 млн из них – в США, заявил олигарх в интервью еженедельнику "Новое время". В то же время Forbes оценивает состояние Коломойского всего в $1,1 млрд.

"Южный ГОК" Ахметова направит на выплату дивидендов за 2018 год 7 миллиардов

Акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) направят на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн, что несколько меньше дивидендов за 2017 год в сумме 8,61 млрд грн.

Roshen Порошенко запустила бисквитный комплекс в Борисполе

Кондитерская корпорация Roshen запустила две линии по производству крекера и печенья на бисквитном комплексе в Борисполе, на полную мощность фабрика заработает к 2020 году. Запуск новой фабрики планировался еще в 2018 году, однако несколько раз откладывался.

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Украина установила новый исторический рекорд по экспорту зерна

Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн), преимущественно за счет продажи за границу рекордного урожая кукурузы.

Конституционный Суд отменил ограничение бесплатной раздачи земли

Большая палата Конституционного Суда признала неконституционным постановление Кабмина от №413 от 7 июня 2017 года, которым вводились обязательные аукционы на продажу права аренды государственных сельхозземель и вводились ограничения на выделение земли для бесплатной приватизации гражданами.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Иванющенко сняли с розыска

Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко сняли с розыска, поскольку ранее прокуратура Одесской области закрыла уголовное производство, в котором он фигурирует.

Несколько дней спустя ГПУ отменила постановление прокурора Одесской области о закрытии уголовного производства против Иванющенко и поручила объявить его в розыск опять.

Тем временем ближайший соратник Виктора Януковича пытается через суды отменить санкции, которые были введены против него Швейцарией, что позволит ему разблокировать 72 млн франков на счетах жены.

У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и связь с Медведчуком

Семья Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" Владимира Зеленского под номером 22, владеет особняком в элитном районе Вены, который был куплен в 2013 году за 6 млн евро (по нынешнему курсу это 175 млн грн). Недвижимость оформлена на жену Холодова – Катерину Шаховскую. Детей Шаховской крестила жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Суд запретил заменять сельские отделения "Укрпошты" мобильными офисами

Окружной административный суд Киева решил отменить предусмотренную планом развития АО "Укрпошта" до 2021 года замену стационарных отелений мобильными пунктами в сельской местности.

Ставицкий через суд пытается убрать свою фамилию из дела о "Межигорье" Януковича

Адвокат бывшего руководителя НАК "Надра Украины" Эдуарда Ставицкого потребовал в суде исключить текст, где упоминается Ставицкий, Александр Янукович, обстоятельства создания ООО "Танталит" и оценки имущества, из мотивировочной части решения, которым экс-руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк был освобожден от уголовной ответственности по делу "Межигорья" из-за истечения сроков давности.

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