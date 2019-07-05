Кабмин запретил отключать электроэнергию поставщику воды на Донбассе

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабинета министров №570 от 5 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в Порядок обеспечения поставок электроэнергии защищенным потребителям.

В частности, установлено, что "на время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются в отношении объектов коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено с участием госпредприятия "Укринтерэнерго" обеспечить до 17 июля реструктуризацию долга "Воды Донбасса" за электроэнергию, а также определить источники финансирования для оплаты текущего потребления электроэнергии.

Также постановлением внесены изменения в распоряжение "Об определении государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды", которыми продлена работа госкомпании в этом статусе.

"Укринтерэнерго" поручено заключить договоры о поставках электрической энергии по свободным ценам со всеми государственными угледобывающими предприятиями, которые до 1 июля не смогли подписать договоры о поставках электрической энергии с другим поставщиком.

Кроме того, Кабмин предусмотрел перенаправить 100 млн грн из средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли, на оплату расходов госшахт по договорам поставки электрической энергии.

Как сообщалось, с апреля действующий в Донецкой области оператор системы распределения – АО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – начал ограничивать энергоснабжение КП "Вода Донбасса" из-за долга перед поставщиком "последней надежды". Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

По данным НКРЭКУ, общая задолженность потребителей перед "Укринтерэнерго" за январь-март составила около 1,8 млрд грн. При этом крупнейшими должниками поставщика последней надежды являются государственные угледобывающие предприятия (суммарная задолженность около 583 млн грн), КП "Вода Донбасса" (180 млн грн.), "Аульский водовод" (около 100 млн грн).

В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram