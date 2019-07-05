Омелян предложил увеличить количество пунктов пропуска на границе с ЕС в 10 раз

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства в пятницу, 5 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Количество контрольно-пропускных пунктов на западном направлении должно быть увеличено минимум в десять раз. Если сравнивать с ситуацией на границе Польши и Германии, то до вступления поляками в Евросоюз, количество пропускных пунктов на общей границе было в 15 раз больше, чем то, которое имеет Украина сейчас. Трафик растет высокими темпами, мы должны соответствовать пожеланиям людей и бизнеса", – заявил Омелян.

Министр также подчеркнул необходимость увеличить скорость прохождения пассажиров и грузов через границу.

"Сегодня мы имеем тяжелую ситуацию с разрешениями на осуществление грузовых перевозок – ведутся переговоры с польской стороной. Надеюсь, в этом году мы ее решим. Скорость оформления грузов должна быть повышена, поскольку каждые лишние сутки, потраченные на оформление грузов или пересечение границы, снижают конкурентоспособность наших автоперевозчиков", – отметил глава Мининфраструктуры.

Кроме того, во время заседания правительства Омелян выступил с инициативой о передаче пунктов пропуска на баланс областей, которую поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, на заседании 5 июля Кабинет министров утвердил кандидатуру первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы Государственной таможенной службы.

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