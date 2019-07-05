Власти Киева создали Офис по развитию делового туризма

Об этом было объявлено во время конференции Управления туризма и промоций с представителями туристических компаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Киев имеет достаточно большой туристический потенциал. Только за первый квартал 2019 года столицу посетило более 355 тыс. иностранных туристов. А благодаря туристическому сбору городской бюджет за полгода пополнился на почти 23 млн грн. Ежегодно в Киеве проходит более 1 500 бизнес-ивентов. Это свидетельствует о том, что столица является интересной для бизнеса. Создание Kyiv Convention Office даст возможность глубже работать в сфере делового туризма и сделает Киев более привлекательным для иностранных туристов и бизнеса", – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, мероприятие, организованное Управлением туризма и промоций, помогло привлечь представителей бизнеса к развитию делового туризма в Киеве с помощью будущего сотрудничества с новым офисом.

Kyiv Convention Office будет работать над повышением туристического потенциала столицы в сфере делового туризма.

Участниками конференции стали представители туристических операторов въездного туризма, гостиниц, конференц-центров, выставочных центров и других связанных с предоставлением туристических услуг компаний.

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