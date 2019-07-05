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05.07.19 20:04

"Укрэнерго" зафиксировало рост импорта электроэнергии из ЕС

За первые четыре дня после запуска новой модели рынка в "энергоостров Бурштынской ТЭС" было импортировано 19,57 млн кВт-ч электроэнергии из Словакии.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В то же время экспорт электроэнергии из "энергоострова Бурштынской ТЭС" составил 42,3 млн кВт-ч. Трейдеры экспортировали электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию.

Укрэнерго зафиксировало рост импорта электроэнергии из ЕС 01

Как сообщалось, 1 июля рынка ООО "ЭРУ Трейдинг" впервые осуществила тестовый импорт электроэнергии из Словакии и Венгрии в пределах "Бурштынского энергоострова".

Напомним, с июля в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии. Старт новой модели рынка отменил регуляторные ограничения для импорта электроэнергии в Украине. 

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