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05.07.19 18:27

Коболев поддержал выход государственных компаний на международные биржи

Частичная приватизация государственных компаний и выведение миноритарных пакетов акций на международные биржи позволит повысить эффективность украинских госпредприятий.

Коболев поддержал выход государственных компаний на международные биржи

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев на дискуссии "Коррупция и корпоративное управление на госпредприятиях"  5 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Китай – очень закрытая страна, но она вывела на Нью-Йоркскую биржу самые крупные нефтегазовые компании в небольших миноритарных процентах, чтобы создать в них правильное корпоративное управление. И это работает. Можно сделать подобное во всех украинских государственных компаниях: разместить на заграничных биржах миноритарные пакеты", – сказал Коболев.

Он отметил, что без независимых регуляторов и судов такой механизм не сработает, поскольку инвесторы не будут покупать акции украинских компаний.

По словам главного экономиста ЕБРР Сергея Гуриева, в последние годы банк видит значительные позитивные изменения в госкомпаниях, с которыми сотрудничает, однако международные инвесторы по-прежнему считают Украину коррумпированной. Как отметил Гуриев, в развитых странах нет прямой зависимости между формой собственности компании и уровнем коррупции.

"Норвежская нефтяная госкомпания – абсолютно чистая. Во Франции также нет такого, чтобы госкомпании были более коррумпированы, чем частные. Конечно, политики во всех странах пытаются использовать госкомпании в своих целях, но чем лучше состояние институтов в целом, тем больше у таких политиков проблем", – рассказал Гуриев.

В то же время, отметил он, у Украины больше шансов решить проблемы неэффективных госпредприятий через приватизацию, чем путем искоренения коррупции и улучшения корпоративного управления.

"Сейчас за госкомпании в Украине отвечает власть, которая не пользуется уважением как чистое и некоррумпированное сообщество лиц. Можно пройти большой путь по улучшению корпоративного управления, но, в конце концов, Украине нужна большая приватизация", – сказал главный экономист ЕБРР.

Он добавил, что стратегический статус предприятия не обязательно исключает его приватизацию.

"США – это, наверное, страна из самой выдающейся военной промышленностью в мире. В то же время в Штатах нет ни одного государственного предприятия оборонной промышленности. Но в этой стране вы сядете в тюрьму, если будете заниматься инсайдерской торговлей", – объяснил Гуриев.

По его словам, эффективное корпоративное управление повышает рыночную капитализацию компании и позволяет привлечь более дешевое финансирование.

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