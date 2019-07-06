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06.07.19 10:21

Apple выплатила Samsung $683 миллиона неустойки за неиспользованные экраны, – Reuters

Apple выплатила Samsung 800 млрд вон ($683 млн) в качестве неустойки за заказанные американской корпорацией OLED-дисплеи для iPhone - они не были использованы, так как продажи iPhone не достигли показателей, на которые компании ориентировались изначально.

Apple выплатила Samsung $683 миллиона неустойки за неиспользованные экраны, – Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков исследовательской компании Refinitiv (подразделение Thomson Reuters), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В опубликованном 5 июля прогнозе результатов второго квартала Samsung упомянула, что прогноз учитывает "однократный доход бизнеса по производству дисплеев", по мнению экспертов, речь идет как раз о выплате Apple. 

О том, что Apple сокращает заказы на OLED-дисплеи из-за худших, чем ожидалось, продаж iPhone X и iPhone XS, сообщалось и ранее. В конце июня стало известно, что Samsung требует от Apple компенсацию за то, что американская компания договорилась с Samsung об определенном количестве таких дисплеев, но в итоге заказала меньшее количество из-за ухудшения продаж.

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