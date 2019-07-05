Производитель лекарств "Фармак" выплатит 50 миллионов дивидендов

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии НКЦБФР, такое решение принял набсовет компании 5 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конечным сроком выплаты дивидендов установлено 23 августа.

Кроме того, акционеры ПАО "Фармак" на собрании изменили тип общества на частное. В соответствии с изменением типа общества принято решение также сменить название на АО "Фармак".

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом – до 1,05 млрд грн. Активы компании за год возросли на 22,7% – до 5,66 млрд грн.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании – 220 продуктовых досье.

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

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