БизнесЦензор

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05.07.19 17:58

Курс евро опустился ниже 29 грн впервые за два года

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс евро на понедельник, 8 июля, на уровне 28,9509 грн, снизив его на 25 копеек.

Курс евро опустился ниже 29 грн впервые за два года

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, в последний раз перед этим официальный курс евро находился выше отметки 29 грн в мае 2017 года.

Курс доллара на 8 июля установлен на уровне 25,7114 грн/$, что на 16 копеек ниже, чем днем ранее.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,66 грн/$ с 25,805 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,64-25,68 грн/$.

Как сообщалось, накануне официальный курс гривни укрепился выше отметки 26 грн/$ впервые с начала апреля 2018 года.

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