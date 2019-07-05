Экс-корпоративный секретарь "Приватбанка" вошла в набсовет "Укрэксимбанка"

Такое решение Кабинет министров принял на заседании 5 июля по предложению президента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Страхова подтвердила информацию о своем назначении в набсовет "Укрэксимбанка", подчеркнув важность улучшения корпоративного управления именно в этом госбанке.

Как сообщалось, Кабмин утвердил набсоветы "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка" на заседании 22 мая этого года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

В набсовет "Укрэксимбанка" вошли, в частности, Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню как независимые члены, а также представители государства Юрий Буца (от Кабмина) и Алла Шульга (от ВР).

Пол Торстен имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками в Volksbank и DeutscheBank. С 2017 года – председатель совета директоров банка РБК в Казахстане.

Стивен Фишер вышел на пенсию после 35-летней карьеры в глобальном банке Citi, в частности, был генеральным директором и управляющим директором в Украине.

Димитри Чичло – специалист по кибербезопасности и управлению рисками с широким международным опытом. Бывший старший советник по вопросам информационной безопасности UnionBancairePrivée в Женеве. С 2004 по 2009 работал в Украине и участвовал в различных международных проектах в промышленности и банковской деятельности.

Оляна Гордиенко, директор по корпоративному управлению группы ICU, имеет более 18 лет юридического опыта в Украине, из них 15 лет работы в Baker&McKenzie, была членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доминик Меню – банкир с 36-летним опытом в сфере корпоративного, коммерческого и инвестиционного банкинга с глубоким практическим опытом в сфере торгового финансирования и документарного бизнеса, экспортных кредитов, управление портфелем проблемных кредитов. В Украине играл ключевую роль в процессе приобретения УкрСиббанка компанией BNP Group.

Сергей Коновец, замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины", имеет более 23 лет опыта в области финансового менеджмента и контроллинга, разработке стратегий и развития бизнеса, который он получил в компаниях Big-4, ведущей компании по стратегическому консалтингу и крупнейшей национальной нефтегазовой компании

"Укрэсимбанк" основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Укрэсимбанк занимает 3 место (232,064 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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