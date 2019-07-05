Основателя сети ресторанов "Тарас Бульба" в России приговорили к двум годам колонии

Об этом сообщили в пресс-службе московского суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Белойвану судом было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – пояснили в пресс-службе.

Белойвану было предъявлено обвинение в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как отмечает агентство, дело бизнесмена суд рассмотрел в особом порядке – без исследования доказательств, поскольку Белойван полностью признал вину.

Прокурор также просила суд принять во внимание наличие у ресторатора четырех несовершеннолетних детей.

Следствие завляло, что в период с 2011 по 2014 год владелец сети ресторанов организовал работу своего бизнеса так, что как минимум в восьми из них в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты. Кроме того, так называемые ночные кассиры удаляли в памяти системы наиболее дорогостоящие заказы за день, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу сети ресторанов.

Как сообщалось, по словам адвоката бизнесмена, свою вину Белойван признал в феврале 2019 года, тогда же он выразил готовность компенсировать ущерб.

В начале июня 2016 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы вынес решение доначислить сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" налоги, пени и штрафы на общую сумму почти в 1 млрд руб.

В 2017 году в отношении Белойвана избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее в сеть ресторанов "Корчма Тарас Бульба" в украинском стиле входило 17 заведений в Москве и по одному – в Киеве и Нью-Йорке.

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