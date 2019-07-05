Фонд гарантирования ликвидировал банк "Форум" Новинского

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Банк Форум" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце февраля Фонд гарантирования вкладов физлиц продал пул оставшихся активов банка "Форум" балансовой стоимостью 12,7 млрд грн ООО "ФК Веста" за 125,07 млн грн. Скидка к балансовой стоимости составила 99%.

Напомним, Нацбанк в июне 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Форум". На 1 января 2014 года "Смарт-холдинг" Вадима Новинского владел 98,67% уставного капитала банка "Форум" через кипрскую Yernamio Consulting Ltd.

В холдинге Вадима Новинского, в структуру которого входит "Форум", проблемы банка связывали с предыдущим владельцем – Commerzbank. "Смарт-холдинг" Вадима Новинского приобрел банк "Форум" в Commerzbank в 2012 году.

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