Кабмин поддержал четыре проекта соглашения с ЕС о финподдержке Украины на 87 миллионов евро

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, передает БизнесЦензор.

Так, согласно проекту Дополнительного соглашения об увеличении финансирования мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины", Европейская комиссия увеличит финансирование проекта на 10 млн евро. Деньги будут привлечены на социальное и экономическое восстановление Луганской и Донецкой областей, а также регионов, граничащих с Азовским морем. Так, после подписания соответствующего Соглашения общая смета проекта составит 60 млн евро.

Согласно проекту Соглашения о финансировании "Программы технического сотрудничества 2019 год", Европейская комиссия предоставит финансирование в размере 44 млн евро для реализации ключевых реформ в Украине. В частности, деньги будут направлены на реформирование сельского хозяйства, энергетики, государственных закупок, окружающей среды и торговли. Также Соглашение создаст предпосылки для внедрения программы Технического сотрудничества между Украиной и ЕС.

Согласно утвержденному проекту Соглашения "О поддержке гражданского общества и культуры", ЕС предоставит помощь в размере 10 млн евро для развития учреждений культуры, привлечения общественности к участию в формировании политики и общего процесса реформирования Украины.

Также Кабинет министров одобрил проект Соглашения о финансировании "Антикоррупционной инициативы ЕС и Украине - фаза II". Согласно проекту Соглашения, Украина привлечет финансовую помощь от ЕС в сумме 22,9 млн евро для уменьшения уровня коррупции. Так, помощь Европейского союза будет направлена на усиление независимости и эффективности антикоррупционных учреждений, улучшение управления и прозрачности на местном уровне.

Своим решением правительство также уполномочило первого вице-премьер-министра Степана Кубива подписать все перечисленные выше Соглашения.

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