Резервы Нацбанка возобновили рост и превысили $20,6 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как уточняют в НБУ, на увеличение резервов повлияли операции правительства по управлению государственным долгом. Так в июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили $1,61 млрд. В частности, от размещения еврооблигаций получен 1 млрд евро, от продажи ОВГЗ – $325,8 млн и 148 млн евро.

"Часть этих поступлений была направлена ​​на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Общая сумма таких выплат составила $952,4 млн (в эквиваленте)", – отмечается в сообщении.

В том числе $773,6 млн уплачено по ОВГЗ, платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда составляли $157,5 млн. Остальные средства были направлены ​​на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Кроме того, благоприятная ситуация на валютном рынке ситуации вследствие сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные гривневые ценные бумаги позволила Нацбанку скупить на межбанковском валютном рынке $322,3 млн.

В частности, $183 млн было куплено во время осуществления интервенций путем запроса лучшего курса и $139,3 млн – по единому курсу. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

Также на увеличение резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) на $254,6 млн (в эквиваленте).

"По состоянию на 1 июля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июня международные резервы Украины составляли $19,4 млрд (в эквиваленте), уменьшившись в мае на $1,12 млрд или на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% и составили на 1 мая $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по госдолгу.

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