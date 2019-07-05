"Нафтогаз" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, – Коболев

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас все готово для выхода на рынок на следующей неделе", - сказал Коболев.

Он уточнил, что правительство пока не предоставило соответствующего разрешения.

По словам Коболева, Кабмин в мае запретил "Нафтогазу" выпуск еврооблигаций до выпуска их сувереном.

Коболев отметил, что есть международные банки, которые готовы одолжить "Нафтогазу" $100 млн, поэтому он рассчитывает на успех размещения.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что в условиях необходимости ежедневного наращивания запасов газа на 60 млн кубометров руководство НАК решило отсрочить выплату части дивидендов, и он готов нести за это персональную ответственность.

"Если не будет запасов газа в 20 млрд кубометров, будет подорвана договорная позиция и подписать контракт будет невозможно", - подчеркнул Коболев.

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