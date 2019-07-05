Кабмин одобрил план внедрения "зеленых" аукционов для альтернативной энергетики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор.

"Процедура имплементации закона предусматривает разработку в кратчайшие сроки более 20 нормативно-правовых актов вторичного законодательства. Среди них 9 постановлений правительства, приказы Минэнергоугля и Минэкологии, постановления НКРЭКУ. А также – реализации ряда организационных и технических мероприятий, включая разработку программного обеспечения, необходимого для проведения аукционов на квоты поддержки ВИЭ", – отмечается в сообщении.

При этом в Минэнергоугля запланировано создание рабочей группы для внедрения норм закона под председательством генерального директора Директората энергетических рынков Ольги Буславец.

Задачами рабочей группы указано обеспечение координации между органами, ответственными за выполнение плана, разработка согласованных предложений и проектов актов, необходимых для реализации положений закона. Рабочая группа также будет координировать проведение пилотного аукциона и разработку по его результатам рекомендаций по дальнейшему совершенствованию конкурсной процедуры.

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Как сообщалось, в конце мая президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII от 25 апреля 2019 года), предусматривающий внедрение "зеленых" аукционов.

Документом предусмотрено, что система господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа на отпуск электроэнергии заменяется системой аукционов, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший наименьший тариф на энергию, производимую объектом.

Введение "зеленых" аукционов является настоятельной рекомендацией европейского сообщества для введения прогнозируемого и справедливого механизма ценообразования на электроэнергию ВИЭ. Это – условие для возобновления кредитования "зеленых" проектов международными финансовыми учреждениями.

Принятый закон предполагает, что пилотный аукцион должен состояться не позднее 31 декабря 2019 года (к этому моменту должно быть принято вторичное законодательство, в частности порядок проведения торгов), местом проведения аукционов определена электронная торговая система ProZorro.

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