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05.07.19 21:01

airBaltic увеличила плату за провоз тяжелой ручной клади

airBaltic увеличила минимальную плату за провоз тяжелой ручной клади весом до 12 кг, которая взимается во время бронирования авиабилета на сайте авиаперевозчика. Теперь она составляет 9,99 евро за перелет в одну сторону, тогда как изначально авиакомпания взимала за услугу 8,99 евро.

airbaltic

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Также увеличились расценки на перевозку тяжелой ручной клади при оформлении услуги через сайт airBaltic или агенства после совершения бронирования - с 14,99 евро за перелет до 16,99 евро за перелет.

Одновременно с этим авиакомпания снизила размер сбора, который взимался в случае оформления услуги через агенства в процессе бронирования авиаперелета, с 12,99 евро до 12 евро.

Стандартная норма ручной клади позволяет пассажирам эконом-класса провозить основной предмет с габаритами не более 55х40х23 см и дополнительный с габаритами до 40х30х10 см, общий вес которых не должен превышать 8 кг. Оплата сбора увеличивает разрешенный вес до 12 кг.

Оплатить провоз более тяжелой ручной клади можно не позже чем за один час до вылета через сайт или агенства. Оплата данной услуги в аэропорту невозможна. В случае, если у выхода на посадку у пассажира зафиксируют превышение веса ручной клади, ему необходимо будет заплатить сбор 60 евро, при этом чемодан будет перевозиться в багажном отсеке самолета.

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