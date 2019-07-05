Суд начал банкротство Днепровского металлургического комбината

Как сообщила компания, решение суда о начале банкротства было принято судом 31 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом" при возбуждении дела о банкротстве вводится процедура распоряжения имуществом. В настоящий момент предприятие имеет право направлять средства исключительно для расчетов, связанных с основной производственной деятельностью", – сказано в сообщении.

При этом в компании отмечают, что в период рассмотрения дела о банкротстве ДМК имеет существенные ограничения в правах предоставлять социальную помощь и финансировать социальную сферу.

"В 2018-2019 годы ДМК выполнил свои обязательства перед городом, перечислив соответственно 60 млн грн на децентрализацию отапливаемой системы и 40 млн грн на приобретение автобусов для коммунального автопарка г. Каменское. Днепровский меткомбинат – субъект предпринимательской деятельности с особенным статусом градообразующего предприятия, которое обеспечивает рабочие места для 9500 лиц. Ежемесячно комбинат перечисляет налоги и собрания (обязательные платежи) в городскую казну, наполняя городской бюджет почти на 40%. Этот непростой период, связанный с открытием производства в деле о банкротстве ПАО "ДМК", предприятие рассчитывает работать в привычном режиме и пройти без простоев производства", – констатируется в информации компании.

Напомним, в мае совладелец корпорации Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства Днепровского металлургического комбината неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест" не будет препятствовать работе комбината.

В июле 2017 года гендиректором Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), назначен бывший генеральный директор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

В конце 2016 года "Метинвест" Рината Ахметова завил, что добился судебных решений о взыскании с предприятий, входящих в ИСД задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 9,7 млрд грн.

Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", который также добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram