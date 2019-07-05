Минюст создал реестр владельцев коммунальных предприятий

Об этом на заседании правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Петренко подчеркнул, что реестр будет постоянно обновляться, а информация в нем подана в удобном для пользования формате и содержит данные о всех, кто является учредителями компаний, их бенефициарами, а также тех, кто такими предприятиями управляет.

"Когда мы начали анализировать информацию о теплопоставщиках, мы встали перед очень интересной ситуацией. Эта информация не опубликована на сайтах местной власти или она не обновлялась с 2011 года. Складывается впечатление, что местная власть пытается скрыть информацию о теплопоставщиках в конкретных городах и регионах", – подчеркнул Петренко.

По его убеждению, это не удивительно, ведь во многих случаях владельцами компаний-поставщиков коммунальных услуг является не местная власть, а частные фирмы, зарегистрированные в других странах, в основном в офшорах. Кроме этого, довольно значительная часть владельцев – граждане или юридические лица из страны-агрессора.

Также начинаются проверки всех теплогенерирующих компаний по всей стране правоохранительными органами и аудиторской службой относительно обоснованности установления тарифов за предыдущие периоды и нанесенного ущерба как потребителям, так и государству.

"Сегодня премьер-министр поручил, чтобы Министерство юстиции включилось в этот процесс. Я готов осуществлять координацию этой работы. Мы в дальнейшем будем информировать украинское общество о результатах таких проверок", – подчеркнул глава Минюста.

В то же время он презентовал разработанный Минюстом законопроект, который ликвидирует "офшорный рай" местной власти из украинской реальности. Среди его ключевых положений – закрепление на уровне закона создания публичного реестра исполнителей всех коммунальных услуг, который должен содержать информацию о всех учредителей, участников, владельцев акций и конечных бенефициаров таких компаний, а также об их структуре собственности.

"Дополнительно законопроект предусматривает запрет выступать учредителями юридических лиц – исполнителей коммунальных услуг компаниям, которые зарегистрированы в офшорных зонах. Также мы предлагаем запретить иметь в собственности более 10% собственности коммунальных предприятий компаниям и физическими лицами из страны-агрессора. Это вопрос национальной безопасности и не допуска провокаций и срыва поставки тепла и воды гражданам", – заявил Петренко.

Он добавил: предприятия получат шесть месяцев, чтобы привести свою структуру собственности в соответствие с нормами закона.

"Прошу членов правительства принять участие в доработке этого законопроекта, чтобы уже в ближайшее время внести его как безотлагательный на рассмотрение Верховной Рады. Чтобы к началу отопительного сезона он стал законом, а правительство получило дополнительные инструменты защиты прав потребителей коммунальных услуг", – заявил министр юстиции.

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