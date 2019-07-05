Кабмин утвердил победителей конкурса на добычу газа на девяти участках

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что проведени еоткрытых конкурсов на пользование недрами позволит стране реализовать стратегическую цель отказа от импорта газа с полным переориентированием на потребление газа внутренней добычи.

"Мы делаем конкретные вещи, чтобы системно эту проблему решить: нарастить добычу украинского газа и не покупать его за границей. Вот такое решение сегодня в п. 5.2.2 приближает нас к этой цели", – сказал Гройсман.

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Как сообщалось, 1 июля Межведомственная комиссия одобрила выводы и предложения Кабмину по определению победителей конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов по девяти участкам.

В частности, комиссия предложила утвердить конкурсное предложение государственной "Укргаздобычи" совместно с канадской Vermilion Energy по Балаклейскому и Ивановскому участкам.

Предложение "Укргаздобычи" также признано лучшим по Берестянскому и Бузивскому участкам.

Комиссия также выбрала предложение компании "Юкрейн энерджи Л.Л.С." по Варвинскому участку, "Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазексплуатация" – по Зинковскому участку, "Укрнефтебурение" – по Русановскому участку, ООО "Гео Альянс Партнершип" и "Гео Альянс Партнершип Б.В." – по Софиевскому и компании "Велл КО" – по Угневскому.

Как уточнили в пресс-службе Госгеонедр, с момента заключения соглашения с правительством по указанным участкам нефтегазовые компании обязуются в течение 5 лет инвестировать более $430 млн в проведение сейсмических работ (в частности, 3D на площади 3,7 тыс кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.

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