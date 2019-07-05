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05.07.19 15:56

"Укрзализныця" разработала концепцию страхования грузов

"Укрзализныця" совместно со страховой компанией Colonnade Ukraine в Европейской бизнес-ассоциацией представили концепцию страхования грузов.

"Укрзализныця" разработала концепцию страхования грузов

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Рязанцева, хищение грузов является одной из проблем грузовых перевозок. Эта проблема приводит к оттоку с железной дороги высокостоимостных грузов. 

По результатам презентации участники встречи пришли к согласию в вопросах:

"Следующим этапом , после получения предложений и консолидированного мнения ЕБА, начнем общий сбор статистических данных и формирование стоимости предлагаемого продукта", - резюмировал Рязанцев.

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