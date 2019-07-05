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05.07.19 15:11

Кабмин утвердил программу развития местных дорог до 2024 года

Кабинет министров Украины утвердил программу по строительству дорог территориального значения на 2020-2024 годы.

Кабмин утвердил программу развития местных дорог до 2024 года

Об этом на заседании правительства заявил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я презентую дополнительную стратегию развития дорог территориального значения на 2020-2024 годы, что станет логичным дополнением стратегии 2018-2020 годов. Территориальные дороги составляют почти половину дорог местного значения - более 46%. Это 22 тыс. км дорог. Большинство этих дорог построены в 70-х годах прошлого века, и с того времени их ремонты не проводились", - рассказал Новак.

Он отметил, что для строительства таких дорог будет применена новая технология с использованием бетона и промышленных отходов - это потребует изменений в ГСН. Там, где ситуация позволяет, будет выполнен текущий ремонт - это около 15% дорог территориального значения.


"Мы подготовили второй этап децентрализации - закон о передаче Т-дорог на баланс местных органов власти. Но мы хотим передавать не проблему, а дороги в надлежащем состоянии", - добавил Новак.

Премьер-министр Владимир Гройсман добавил: "Мы с весны 2017 года начали восстанавливать дороги между областными центрами, чтобы соединить за 5 лет все областные центры страны. Мы эту программу выполняем, увеличиваем финансирование. Еще несколько лет - и эта задача будет выполнена. Вместе с тем, у нас есть еще одна важная задача-дороги между райцентрами, дороги местного значения. Они в ужасном состоянии, не ремонтировались несколько десятилетий".

Гройсман напомнил, что в течение 2017-2018 годов построено 6800 км дорог.

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