Минрегион предложил проектировать на остановках вогнутые бордюры

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Такие удобные бордюры – бусборды (busbord) – уже почти 30 лет проектируются в Европе. Поэтому уличное пространство, в частности остановки общественного транспорта, там удобнее и доступны для каждого. И люди с инвалидностью, и родители с маленькими детьми в колясках и другие маломобильные группы могут легко воспользоваться именно им, а не передвигаться на такси или вообще оставаться дома. Надеюсь, так скоро будет и у нас. В проекте новых изменений в ГСН "Улицы и дороги" мы предусмотрели рекомендацию – устраивать вогнутые бордюры на остановках, где курсирует низкопольный транспорт", – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно проекту изменений в ГСН, на остановках маршрутного транспорта рекомендуется установить вогнутые бордюры для исключения зазоров между нижней ступенькой транспорта и посадочной платформой. Целесообразность использования таких бордюров определяется наличием низкопольного общественного транспорта на маршруте.

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