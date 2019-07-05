Цена электроэнергии "Энергоатома" после запуска рынка выросла на 24%

Об этом сообщил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"Если говорить о формировании цены, то 90% – это прежний тариф (даже ниже – 56 копеек), а около 11% мы продали на рынке "на сутки вперед" и за счет того, что там рыночная цена, в целом мы получили повышение среднего тарифа. Это повышение меньше того значения, которое мы закладывали в финансовый план на второе полугодие. Мы планировали, что у нас втором полугодии средний тариф составит 90,19 коп. за кВт-ч, а мы пока получили около 70 коп. за кВт-ч", – сказал Недашковский.

По словам главы НАЭК, если среднее значение реализации электроэнергии будет сохраняться, компании придется пересмотреть финансовый план и исключить часть запланированных мероприятий, но, несмотря на это, переход к работе в условиях нового рынка президент компании охарактеризовал как шаг вперед.

"Что касается работы компании в новом рынке – у нас нет проблем. Все те средства, которые мы запланировали за три дня мы все получили... Если суммировать, то три дня все было очень ритмично", – добавил Недашковский.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, с не более 60% до не более 90% всего производимого объема электроэнергии по установленной в апреле-мае цене.

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