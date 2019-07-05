"Винницагаз Сбыт" вернул в бюджет 28 миллионов неиспользованных субсидий

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Винницагаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Эти средства, накопленные на счетах в период с октября 2018 г. по январь 2019 г. включительно. Это в 7 раз меньше, чем в 2018 году", - сообщает компания.

В прошлый отопительный сезон государственную помощь на оплату потребленного газа получили около 200 тыс. бытовых потребителей Винницкой области на общую сумму более 705 млн грн.

По требованию правительства компания осуществила пересчет по почти 21 тысячи лицевых счетов и вернула в государственный бюджет излишки субсидии на сумму более 28 млн грн.

Все потребители, которым субсидия назначена в 2019 году, получают монетизированную государственную помощь в наличной или безналичной форме. Сэкономленные ими средства с февраля по май 2019 года перечисляются на специальные счета потребителей в "Ощадбанке" и могут быть использованы ими по своему усмотрению.

"В этом году на конец отопительного сезона на счетах наших клиентов осталось в разы меньше средств неиспользованной субсидии, чем в прошлом году. Это связано с введением монетизации государственной помощи с 1 февраля 2019 года", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильнык.

Начиная с мая по 1 октября текущего года осуществляется переоформление субсидий на летний (неотапливаемый) период. По запросам органов социальной защиты населения компанией передана информация о наличии или отсутствии долга по 6,4 тыс. лицевых счетов клиентов.

"Напомним, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 грн. и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается, пока потребитель не погасит долг или не заключит договор реструктуризации. Субсидиантам, которые не имеют долгов за жилищно-коммунальные услуги, субсидия на следующий период назначается без представления новых заявлений и декларации", - сообщает компания.

Узнать о состоянии лицевого счета, наличии или отсутствии долга, потребитель может в Личном кабинете на сайте https://104.ua/ua/, через мобильные приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light, чат бот 7104ua в Viber, с помощью смс на номер 7104 или по телефону Контакт-центра компании (0432) 605-304.

"Обращаем внимание потребителей газа, что с 1 февраля текущего года информацию о назначении жилищной субсидии можно получить только в органах социальной защиты населения на местах", - сообщает компания.