БизнесЦензор

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05.07.19 14:43

Кабмин назначил главу новой Таможенной службы (обновлено)

Кабинет министров проголосовал за кандидатуру первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы Государственной таможенной службы.

Кабмин назначил главу новой Таможенной службы (обновлено)

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на заседании в пятницу также утвердил Стратегию обновления украинской таможни.

Комментируя это решение, глава правительства Владимир Гройсман напомнил, что это не первая попытка перезагрузить таможню. Более того, открытый и прозрачный конкурс на должность главы таможенной службы был заблокирован в судах в течение 67 дней.

"Сегодня конкурс разблокирован, завершен, объявлен победитель. Максим Нефьодов – сегодня ты получишь билет на войну с теневиками. И так, как я в свое время поддерживал ProZorro, дерегуляции, я так же буду поддерживать твою деятельность на таможне. Нужен результат: белый бизнес должен работать быстро, а все схемы должны быть ликвидированы на системном уровне. И убежден, мы можем сделать это вместе", – сказал Гройсман.

После назначения главы Государственной таможенной службы должна состояться регистрация нового органа как юридического лица, перевод работников таможни ГФС в новую службу (не менее 30%), а Кабмин должен принять распоряжение о начале работы новой структуры, уточняет пресс-служба Министерства финансов.

Согласно представленной на заседании правительства стратегии развития Государственной таможенной службы, она охватывает 5 основных направлений:

Как сообщалось, ранее Нефьодов победил в конкурсе на эту должность, после того как суд разблокировал приостановленный  18 апреля Окружным административным судом Киева отбор на пост главы Государственной таможенной службы по иску народного депутата Андрея Антонищака из фракции "Блок Петра Порошенко".

Максим Нефьодов занимает должность заместителя министра экономического развития и тоговли с февраля 2015 года, до этого работал в крупных инвестиционных компаниях ICON Private Equity и Dragon Capital.

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