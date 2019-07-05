Из-за долгов отключены от газа 1 400 потребителей в Черниговской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Рост неплатежей и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газом потребителей региона. Ведь из-за отсутствия оплат "Черниговгаз Сбыт"" не может рассчитаться с другими участниками газового рынка", - сообщает компания.

Поэтому в течение 2019 года 22,3 тыс должников получили от "Черниговгаз Сбыта" предупреждение об отключении от газоснабжения. В установленный законом срок 1,4 тыс домохозяйств не урегулировали проблему с долгами и остались без газа.

"Одной из причин роста долгов бытовых потребителей стало ужесточение требований государства при начислении субсидий. Из-за этого общее количество семей в Черниговской области, которым предоставлялись субсидии, значительно сократилось. Если в отопительный сезон 2017-2018 гг. дотации от государства на оплату природного газа получали около 222 тыс домохозяйств, то в 2018-2019 гг. – 155,6 тысяч", - сообщает компания.

"Черниговгаз" сообщает, что из-за введения монетизированной системы субсидирования, начиная с февраля, в платежках за газ отсутствует сумма субсидии в графе "льгота, субсидия" и такой счет подлежит к оплате в полной мере - именно для этого предоставляется субсидия. Чтобы узнать информацию о субсидии, следует обращаться в органы соцзащиты.

"К сожалению, потребители до сих пор не поняли, что бесплатного газа не бывает. Даже если на счету была переплата, в зависимости от потребления и сумм дотаций нужно было платить или фактическую стоимость потребленного газа с учетом суммы субсидии, или же обязательную долю платежа. Кроме того, тщательно следить укладывалось ли домохозяйство в социальную норму, и передавались ли ежемесячно показания счетчика"", - сообщает "Черниговгаз Сбыт".

По требованию Закона "О жилищно-коммунальных услугах", который начал действовать с 1 мая 2019 года, на задолженность по жилищно-коммунальным услугам будет начисляться пеня. Каждый день просрочки будет стоить потребителю 0,01% от суммы долга.

Поставщики услуг имеют право начинать начислять пеню за услуги, полученные в мае. Промедление с оплатой может навредить и субсидиантам. Если их задолженность превысит 340 грн, они будут лишены денежной помощи на следующий период.