Гройсман пригрозил отставкой руководству "Нафтогаза" из-за судебного иска против государства

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

"Если они дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я этого терпеть не буду", – сказал Гройсман.

"До среды они должны отозвать все свои иски против государства, потому что государство – их собственник. Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю принять протокольное решение правительства, поручить министерствам, в координации которых есть компания "Нафтогаз", там по-моему, "Турбоатом", еще какие-то предприятия, внести предложение на среду об увольнении таких руководителей", – сказал Грйосман.

Гройсман напомнил, что недавно суд по иску "Нафтогаза" принял решение остановить перевод почти 15 миллиардов грн в бюджет Украины.

"Наши юристы говорят о том, что это абсолютно незаконное решение", – сказал Гройсман.

"Некоторые предприятия, "Нафтогаз" и некоторые государственные компании, решили, что им не надо платить дивиденды в госбюджет. "Нафтогаз" подал в административный суд против государства. Государственная компания против государства. Это нонсенс", – сказал Гройсман.

Гройсман пообещал дать оценку действиям судьи в этом деле со стороны государства.

При этом глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что руководство "Нафтогаза" не пускает Счетную палату к проверке компании.

"Прошлый случай показал, что "Нафтогаз" сам себе создал государство в государстве. Сейчас мы выходим с теми же вопросами, которые и вы озвучивали о тарифах. Если будет препятствование, тогда я буду вынужден пригласить правоохранительные органы, чтобы не было преград для действий Счетной палаты", - сказал Пацкан.

Гройсман заявил, что согласен с действиями Счетной палаты.

Как сообщалось, Окружной административный суд 27 июня по иску НАК "Нафтогаз Украины"остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК выплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.