БизнесЦензор

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05.07.19 12:59

Нефьодов обсудит с бизнесом создание специализированных таможен

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, намерен обсудить с представителями бизнеса идею создания специализированных таможен.

нефьодов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Этот шаг должен быть сделан с учетом вопросов логистики. Но нынешняя ситуация странная - ведь у нас нет распределения инспекторов с точки зрения специализации и навыков. Предусматривается, что идеальная таможенная инфраструктура должна быть везде. Мне кажется, это иллюзия", - сказал Нефьодов перед заседанием правительства.

Ранее Нефьодов заявлял, что выступает за сокращение количества таможен и создание специализированных таможен по конкретным категориям товаров.

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