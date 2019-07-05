На госзакупки лекарств пришлось 20% всего фамрынка Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такие данные приводит консалтинговая компания SMD (Киев) по итогам маркетингового исследования фармрынка Украины.

По данным компании, в январе-марте 2019 года бюджетные медицинские закупки в денежном выражении выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сегменте централизованных закупок и на 19% в сегменте закупок медучреждений.

Кроме того, бюджетные закупки в натуральном выражении выросли на 134% в сегменте централизованных закупок и на 13% - в закупках больниц.

При этом в компании отмечают, что в первом квартале 2019 года больницы в соответствии со своими потребностями использовали остатки бюджета 2018 года для приобретения наркотиков и дорогих лекарственных средств.

В целом по итогам первого квартала 2019 года фармацевтический рынок Украины в денежном выражении вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 13 млрд грн, тогда как в натуральном выражении сократился на 7% – до 177 млн упаковок.

При этом, по данным аналитиков компании, рецептурный сегмент в первом квартале 2019 года вырос на 17% в денежном выражении и сократился на 1% в натуральном.

Кроме того, в первом квартале 2019 года продажи иностранных фамкомпаний в натуральном выражении сократились на 5%, в то время как продажи украинских фармпроизводителей сократились на 8%.