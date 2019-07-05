"Укрспирт" заявил о трудностях с отгрузкой спирта из-за нового законодательства

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Украины "сообщает БизнесЦензор.

"В связи с введением в действие с 1 июля 2019 отдельных положений Налогового кодекса Украины у ГП "Укрспирт" и наших контрагентов и покупателей возникли сложности с отгрузкой спирта", - сообщает "Укрспирт".

"Укрспирт" указывает, что законопроект был принят для борьбы с контрафактом, но нуждался в подготовке регуляторных актов, регламентирующих применение системы электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП) к обороту спирта.

По данным компании, "Укрспирт" и покупатель спирта должны зарегистрировать поставку спирта в реестре товарно-транспортных накладных, однако регистрация накладной на вывоз спирта этилового была исключена с Налогового кодекса (кодекс регулирует исключительно транспортировку водки и ликеро-водочных изделий).

Поэтому "Укрспирт" не может оформить накладную, а штраф за поставку спирта без надлежащей документации составляет 200% от стоимости поставки (минимум – 15 тыс. грн).

"Правовые коллизии фактически останавливают производственную деятельность предприятия из-за рисков применения штрафных санкций со стороны контролирующих органов. Предприятие имеет внешнеэкономические контракты … и штрафные санкции за нарушение условий договоров, в том числе графиков поставок", – сообщает "Укрспирт".

"Укрспирт" заявляет, что фактическая остановка поставок вынудит украинских производителей импортировать спирт.

"Укрспирт" обратился в Минфин, Министерство агропромышленности и Госфискальную службу с просьбой разъяснить, как осуществлять отгрузки в таких условиях, а также привести нормы Налогового кодекса в соответствие с другими законами.